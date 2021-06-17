Эксперты нашли серьезные проблемы в конфиденциальности мобильных приложений для фитнеса

Австралийские эксперты выявили серьезные проблемы с конфиденциальностью приложений для смартфонов. Оказалось, что до 88% программ могут получить личные данные владельцев, сообщает Bloomberg.

Речь идет о сервисах, скачиваемых пользователями для занятий фитнесом и отслеживания состояния здоровья. При изучении свыше 20 тысяч приложений обнаружилось, что люди не оценивают риски, делясь со сторонники программами личной информацией.

1/3 приложений может собирать электронные почты, и другие сведения, передаваемые третьим лицам, в том числе рекламодателям.

Итоги исследования показывают, что 28% приложений для фитнеса не предлагали людям никакого текста о политике конфиденциальности. Ко всему прочему, четверть программ нарушала политику передачи личной информации.

В ходе мониторинга анализировались более 15 тысяч бесплатных программ для здоровья в онлайн-магазине Google Play и 8 тысяч приложений в других категориях.

Ранее сообщалось, что Google обманывала пользователей и производителей гаджетов ради сбора данных. Компания также принуждала производителей цифровой техники скрывать от пользователей настройки конфиденциальности с помощью «активного искажения и/или сокрытия фактов».