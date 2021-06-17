Госдума одобрила передачу Роскомандзору данных абонентов

Государственная дума во втором чтении приняла законопроект о поправках к закону «О связи», следует из базы данных нижней палаты российского парламента.

При этом ко второму чтению в проект были внесены изменения, в частности, в него включили ранее предложенные Роскомандзором нормы для борьбы с серыми сим-картами.

В соответствии с одобренным Госдумой текстом инициативы, операторы вязи будут обязаны передавать Роскомнадзору данные об абонентах и пользователях корпоративных тарифов, а также об оборудовании, которое они используют.

Кроме того, в случае окончательного принятия поправок Роскомнадзор получит доступ к информации о фактах, дате и времени получения и передачи голосовой информации и сообщений, в том числе аудио и видео.

В марте текущего года на портале проектов нормативных правовых актов был опубликован проект постановления правительства России, в соответствии с которым Роскомандзор сможет требовать от операторов информацию об абонентах и их телефонных звонках.

В Минцифры пояснили, что проект направлен на борьбу с «серыми» сим-картами и не нарушает тайну связи. Впоследствии представители Роскомнадзора объяснили, зачем ведомству нужны данные абонентов операторов связи.