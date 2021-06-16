Китай отправит первых космонавтов на свою орбитальную станцию

Запуск первого китайского пилотируемого корабля «Шэньчжоу-12» к строящейся орбитальной станции «Тяньгун» назначен на четверг, 17 июня, сообщает информационное агентство «Синьхуа» со ссылкой на канцелярию программы пилотируемой космонавтики Китая.

«Китайские космонавты Не Хайшэн, Лю Бомин и Тан Хунбо осуществят пилотируемую космическую миссию «Шэньчжоу-12». Командиром экипажа будет Не Хайшэн», — заявили в канцелярии.

Космонавты отправятся к выведенному на орбиту базовому модулю «Тяньхэ», чтобы начать строительство и расширение новой орбитальной станции. По планам Китайского национального космического управления (CNSA), строительство станции «Тяньгун» должно завершиться в 2022 году, когда ней пристыкуют лабораторный модуль «Вэньтянь» и исследовательский «Мэнтянь».

В 2025 году Китай также запустит автоматизированный модуль «Сюньтянь», который будет заниматься астрофизическими исследованиями и периодически пристыковываться к «Тяньгуну».