Microsoft назвала дату прекращения поддержки Windows 10
Американская компания Microsoft прекратит поддержку операционной системы Windows 10 Home and Pro 14 октября 2025 года. Это следует из документов, опубликованных на сайте корпорации.
Операционная система Windows 10 была выпущена в 2015 году, после чего Microsoft заявляла, что это будет «последний Windows», который будет постоянно обновляться. На протяжении последних нескольких лет Microsoft ограничивалась релизами двух крупных обновлений для Windows 10 в год, добавляя в нее новые функции.
24 июня компания должна представить новую версию операционной системы Windows. Ожидается, что в новой операционной системе будет обновлен дизайн, появятся дополнительные возможности для разработчиков. Кроме того, компания обещает предложить более простые способы взаимодействия пользователей.
Ранее компания Microsoft объявила, что с 15 июня 2022 года прекратит поддержку своего интернет-браузера Internet Explorer. В корпорации уточнили, что данная мера не затронет некоторые версии Windows. Речь идет, в частности, о Windows 10 LTSC.