В «Роскосмосе» опровергли данные об увольнении Крикалева из руководства из-за критики

Пресс-секретарь «Роскосмоса» Владимир Устименко заявил о том, что увольнение Сергея Крикалева из руководства госкорпорации — это обычные кадровые перестановки. Об этом он рассказал изданию «Подъем».

«Он сотрудник госкорпорации. Никто его не снимал, он перевелся, и он работает в «Роскосмосе». Что СМИ пишут, это их дело. Все, что мы хотели сказать, мы сказали, и этого достаточно. Отрасль должна дальше работать. Перестановки бывают везде и всегда, в любой организации. Это мнение Сергея Крикалева», — заявил он.

В «Роскосмосе» уточнили, что теперь он занимает должность советника главы госкорпорации.

Сам Сергей Крикалев считает, что лишился должности исполнительного директора госкорпорации после своих высказываний о несогласии с проектом съемок на МКС коммерческого фильма «Вызов» с Юлией Пересильд и Климом Шипенко.

Крикалев был единственным космонавтом в руководстве госкорпорации. Он рекордсмен Земли по суммарному времени пребывания в космосе, одновременно удостоен званий Героя Советского Союза и Героя России.

В октябре сообщалось о том, что глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин уволил генерального директора ФКУ «Дирекция космодрома «Восточный» Евгения Рогозу.