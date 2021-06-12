Назван способ скрыться от мошенников в интернете

Мошенники чаще всего начинают свое нападение с получения доступа к электронной почте, поэтому важно сделать ее «невидимой» для злоумышленников, сообщил эксперт по конкурентной разведке, член Международного общества профессионалов конкурентной разведки SCIP Евгений Ющук в беседе с радио Sputnik.

Он пояснил, что через электронную почту преступники могут получить доступ к аккаунтам жертвы в других сервисах и социальных сетях.

«Если действительно нужна конфиденциальность, то для регистрации, например, в социальной сети нужно использовать адрес электронной почты, которая вообще нигде не была «засвечена» и больше нигде не используется», – посоветовал Ющук.

Эксперт также рекомендовал не указывать почту, которую важно сохранить в секрете, в банковских договорах, так как может произойти утечка данных от банковского персонала.

По словам специалиста, основной адрес электронной почты нужно «спрятать» среди адресов, которые не используются.

«Жулики сначала обычно берут данные о вашей электронной почте, берут ваш адрес и уже потом думают, как его можно дальше взломать <...> Если они не знают адрес для взлома, то им некуда прицелиться», – заявил эксперт.

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