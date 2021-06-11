В России появится виртуальный родитель для отслеживания здоровья детей

В России создадут приложение для родителей для отслеживания состояния и развития ребенка на основе методических рекомендаций ВОЗ, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Платформы НТИ, соорганизатора проектно-образовательного интенсива «Архипелаг 2121», в ходе которого и будет представлен проект Kids Health.

В организации рассказали, что при помощи этой программы разработчики рассчитывают решить такие проблемы, как «недостаток квалифицированных врачей в территориально отдаленных районах, недостоверная и противоречивая информация в интернете».

По словам авторов, отсутствие единой системы отслеживания здоровья ребенка на разных этапах его жизни приводит к тому, что только каждый пятый первоклассник страны здоров.

Как сообщается, приложение, которое в настоящее время находится в разработке, будет доступно в Google Play и App Store примерно через год.

В программу родители будут вносить сведения о ребенке, после этого они смогут получить результат о нормах возраста и пола ребенка, получать рекомендации, подходящие рационы питания и советы специалистов. Приложение также позволит проверить готовность ребенка к школе, оценку нервно-психического развития будут давать посредством игры с использованием искусственного интеллекта.

Кроме того, в приложении будет присутствовать опция «оценка питания ребенка». Это подсчет калорий согласно нормам возраста, рекомендации по кормлению. Родители указывают лишь вес и рост ребенка при рождении и на данный момент времени. Приложение делает анализ и составляет подходящий рацион питания.

Ранее стало известно, что компания Facebook создаст Instagram для детей.