СМИ: Япония находится под угрозой российских хакеров

Япония может стать объектом массированных хакерских атак со стороны России, как Украина, сообщает журнал Daily Shincho. Перевод статьи отставного японского военного Есикадзу Ватанабэ приводит портал «ИноСМИ».

«План России по аннексии Крымского полуострова был хорошо продуман. Во-первых, за семь лет до военного вторжения Москва предприняла кибератаку на Украину. Ее осуществляла ставшая впоследствии известной хакерская группа APT29, (также иногда называемaя COZY BEAR), которая связана с Главным управлением Генерального штаба российской армии», — говорится в статье.

Даже после «аннексии Крыма» кибератаки российской армии продолжались, охватив телефоны и аккаунты в соцсетях антироссийских политиков и организаций, и полностью заблокировали передачу негативной информации о России, отметил Ватанабэ.

Ватанабэ считает, что Японии необходимо в короткие сроки усилить свои кибервойска, так как в битве в киберпространстве Япония находится в состоянии «постоянного проигрыша» — сейчас вопросами киберзащиты и кибератак в разных родах войск занимается всего 300 военнослужащих. Кром етого, подразделения скованы в своих действиях Конституцией и не могут контратаковать противника без приказа о нападении.

«Как показывает атака на трубопровод в США, полностью предотвратить кибератаки трудно даже в Соединенных Штатах, крупнейшей военной державе. У Японии слишком много проблем, и она намного уступает Соединенным Штатам... Учитывая наступление нового мирового кризиса и «холодную реальность» нынешнего международного положения, Японии пора серьезно обсудить на национальном уровне вопросы своей кибербезопасности, ориентированной на будущее», – говорится в материале.», — заявил автор.

Усилия США по борьбе с киберпреступностью — хороший примером для Японии, считает автор. Он напоминает о Министерство внутренней безопасности в США, которое отвечает за предотвращение терроризма, безопасность границ, предотвращение стихийных бедствий и меры по борьбе с ними.

Крупнейший на Восточном побережье США газопровод Colonial Pipeline подвергся хакерской атаке в середине мая. Ежедневно по трубопроводу транспортируется около 45% топлива, потребляемого на Восточном побережье. Ранее сообщалось, что США не считают Россию причастной к недавним кибератакам.