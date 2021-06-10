Юрист назвал популярные схемы мошенничества c криптовалютой

В современнном мире можно выделить несколько основных схем обмана с использованием криптовалюты, среди которых финансовые пирамиды, фишинг, фальшивые копии приложений, и мошенничества в социальных сетях, рассказал «Газете.Ru» управляющий партнер Reasons Law Firm, юрист в сфере IT, IP и защиты данных Арам Татоян.

«Первая схема — финансовые пирамиды. Детали схем обмана могут отличаться, но есть некоторые общие признаки: сначала жертве дают поверить в свой успех, полученный в результате сложных математических алгоритмов. На самом деле, сумма, отображаемая в личном кабинете, как правило, «нарисована». При попытке пользователя вывести деньги под предлогом безопасности аферисты якобы переводят «заработок» жертвы на криптокошелек (который, конечно же, не принадлежит им), на котором хранится схожая сумма в биткоин-эквиваленте. Жертву просят заплатить налоги на сторонние реквизиты, и в дальнейшем могут выманивать деньги на решение вопроса по выводу средств», — сообщил Татоян.

Другая распостраненная уловка мошенников — фишинг, создание копии сайта, выглядящей идентично оригиналу. Используя доверчивость или невнимательность пользователей, они пытаются убедить их совершить транзакцию на сторонние реквизиты.

Еще одна уловка киберпреступников — фальшивые копии приложений в App Store и Google Play. Не все тщательно проверяют приложение перед загрузкой — и в этих ситуациях есть риск скачать фейковую программу, которая маскируется под легитимную.

«И последний момент — если с вами пытаются связаться в социальных сетях известные люди, предлагающие перейти по ссылке для регистрации либо поучаствовать в конкурсе, всегда есть вероятность, что это обман. Они постараются убедить вас, что это настоящий аккаунт, после чего попросят перечислить денежные средства на их счет», — предупредил эксперт.