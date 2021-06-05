Назван способ придумать самый надежный пароль

Надежный пароль должен быть длинным и сложным, однако в этом случае существует риск забыть комбинацию символов, заявил член Международного общества профессионалов конкурентной разведки SCIP Евгений Ющук в интервью радио Sputnik.

По его словам, для простоты запоминания пароль нужно придумывать на основе хорошо известной самому пользователю фразы.

«Условно говоря, можете сделать пароль «куда иду я с Пятачком – большой-большой секрет». При этом букву «о» заменить на ноль, а букву «а» на »@» и в конце еще восклицательный знак поставить», – привел пример Ющук.

Он добавил, что такой пароль «практически невозможно» взломать с помощью подбора.

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