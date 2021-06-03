РКН потребовал от YouTube снять ограничения с программы «60 минут»

Роскомнадзор (РКН) направил руководству компании Google LLC письмо, в котором требует отменить ограничения с видеозаписи эфира российского общественно-политического ток-шоу «60 минут» от 31.05.2021. Об этом сообщает сайт ведомства.

Ведомство заявило, что YouTube ограничил доступ к записи эфира этой передачи, опубликованной на официальном канале телепрограммы. «В ходе эфира обсуждались актуальные вопросы, в частности подготовка ко встрече президента Российской Федерации В.В. Путина с президентом США Д. Байденом, политические акции в Польше, а также инцидент с самолетом Ryanair», — говорится в сообщении.

В Роскомнадзоре подчеркнули, что все ограничения снять необходимо «в максимально короткие сроки». В ведомстве назвали актом цензуры такие действия администрации видеохостинга, а также указали, что они нарушают ключевые принципы свободного распространения информации, беспрепятственного доступа к ней.