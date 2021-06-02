В ФБР выяснили, кто стоит за атакой на производителя мяса JBS

ФБР США считает, что хакерскую атаку на крупнейшего в мире производителя мяса JBS совершили преступные сервисы REvil и Sodinokibi. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на представителя ведомства.

«Мы приписали это нападение REvil и Sodinokibi и напряженно работаем над тем, чтобы привлечь тех, кто создал эту угрозу, к правосудию», — сказали в ФБР.

Как известно, эти компании не связаны с Россией.

Накануне стало известно, что крупнейший в мире производитель мяса, бразильская компания JBS SA проинформировала правительство США о том, что преступная группа, которая, вероятно, располагается в России, провела кибератаку на организацию.

Сообщалось, что хакерская атака было осуществлена с использованием программ-вымогателей, как и в случае с оператором крупнейшего в Соединенных Штатах трубопровода Colonial Pipeline.

Позже заместитель главы министерства иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что Москва и Вашингтон находятся в контакте по поводу хакерской атаки на JBS. Позже ситуацию прокомментировали в Кремле.