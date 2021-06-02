Маск сравнил дефицит чипов с нехваткой туалетной бумаги в пандемию

Основатель и генеральный директор компаний Tesla и Space X Илон Маск, признал проблемой существующий дефицит микроэлектронных чипов в мире, а также сравнил его с нехваткой туалетной бумаги во время пандемии. Об этом он написал в своем официальном Twitter-аккаунте.

В условиях пандемии COVID-19 во многих странах мира вырос спрос на полупроводники на фоне перевода мобильной связи на системы пятого поколения и повышения темпов производства персональных компьютеров и смартфонов, что привело к дефициту данного товара.

«Наша самая большая проблема — это цепочка поставок (компонентов – прим. ред.), особенно чипы микроконтроллеров. Ничего подобного не видел. Страх перед нехваткой заставляет каждую компанию заказывать слишком много — это как нехватка туалетной бумаги, но в эпических масштабах», — написал он в ответ на сообщение одного из пользователей Twitter.

Кроме того, он выразил надежду, что эта проблема носит краткосрочный характер.

Ранее крупнейшие технологические корпорации США создали коалицию из-за дефицита чипов. В нее вошли крупные производители чипов в стране (Intel, Nvidia и Qualcomm), а также компании, использующие микросхемы в своей технике (Apple, Google, Amazon Web Services, Microsoft, Verizon и AT&T).