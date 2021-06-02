Эксперт рассказал, почему стоит отключить резервное копирование в мессенджерах

Резервное копирование в мессенджерах подразумевает, что сервис сохраняет данные всех переписок пользователя, в том числе адреса, изображения, видео и т.д., что создает массу возможностей для компрометации, рассказал «Газете.Ru» руководитель команды разработки мессенджера Gem4me Ваге Закарян.

Изначально резервное копирование информации на ПК было обязательным или желательным — в зависимости от того, насколько ценные данные хранятся в компьютере. Такое копирование позволяло не потерять нужные данные, информацию по работе и другие файлы на случай сбоев в работе техники. Со временем автоматическое копирование стало привычной функцией даже в мессенджерах, и мы мало задумываемся, нужно ли оно на самом деле.

«Способов скомпрометировать данные — множество: к истории переписки могут получить доступ как госструктуры по официальному запросу, так и обычные мошенники. Имея на руках информацию о контактах, именах и событиях, воры могут подделывать обращения от друзей, просить о материальной помощи и т.д. А если в переписке хранятся паспортные данные — открывается широкий горизонт финансовых махинаций, от взятия кредита до подделки документов на недвижимость», — предупреждает Закарян.

При этом, по словам эксперта, путем отключения резервного копирования невозможно защититься от всех проблем, но следует помнить, что любая дополнительная копия важных личных данных — это повышение уровня вашей уязвимости.