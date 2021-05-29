Глава NASA: сотрудничество по МКС необходимо продолжать

Недавно занявший свой пост глава Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) Билл Нельсон заявил, что надеется на продолжение сотрудничества с «Роскосмосом» по обслуживанию Международной космической станции (МКС), сообщает ТАСС со ссылкой на брифинг.

«Мы сотрудничали в космосе с тех пор, как построили вместе Международную космическую станцию. Россия является жизненно важным партнером по Международной космической станции, и я ожидаю, что Россия продолжит им быть. Я с нетерпением жду дискуссий по поводу продолжения этих замечательных отношений», — заявил Нельсон.

По его мнению, проблемы в отношениях между двумя странами на Земле не должны отражаться на вопросах сотрудничества в космосе.

«Во времена, когда на поверхности Земли дела могут обстоять несколько более сложно, мы, как мне кажется, достаточно хорошо ладим друг с другом в космосе», — пояснил Нельсон.

Ранее стало известно, что NASA не закупило места на «Союзах» на 2022 год.