Google оштрафован на 3,5 млн рублей

Мировой судья судебного участка Таганского района Москвы оштрафовала американскую корпорацию Google на 3,5 млн рублей за публикацию ссылок на заблокированные страницы. Об этом пишет РИА «Новости».

«Google LLC признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2.1 ст. 13.40 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях», — сказала пресс-секретарь Таганского суда Зульфия Гуринчук.

Компания признана виновной из-за повторного неисполнения обязанности по удалению ссылок на ресурсы и сети, доступ к которым запрещен в России. До этого Google штрафовали на шесть миллионов рублей.

Ранее Таганский районный суд Москвы оштрафовал Twitter на 3,2 млн рублей за неудаление запрещенного контента. Протоколы на Twitter были заведены из-за публикаций с призывами выходить на недавние несогласованные акции протеста. Всего в отношении Twitter было составлено девять протоколов по данной статье: по первым трем суд оштрафовал компанию на 8,9 млн рублей.