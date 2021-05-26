В России появится словарь, который поможет понять язык тиктокеров

В пособии «Словарь социальных сетей» будет дано толкование неологизмов, которые используются юной аудиторией в социальных сетях, в частности, в TikTok. Инициатор создания словаря директор конференции Tech Week Олег Петряшев в интервью «Газете.Ru» рассказал о книге, которая должна стать «коммуникационным мостом».

Петряшев объяснил, что необходимость создания словаря обусловлена неспособностью представителей старшего и младшего поколения понять друг друга на лингвистическом уровне.

«Я заметил, что есть коммуникационный барьер, который сопряжен с возрастом: молодежь очень легко все адаптирует, впитывает, они не видят границу между англицизмами и русскими словами — для них все одно и то же. Для старшего поколения это не так просто, а говорить об этом они стесняются», — рассказал он.

В сборе материала для словаря ключевую роль сыграли нейросети, который помоги выделить нужную неологизмы, добавил специалист.

«Есть сервисы, которые собирают содержание всех постов в соцсетей, можно собрать использованные в них слова и сопоставить их с существующим словарем. Подсвечиваются слова, которые часто используются, но которым нет аналога в русском языке. Далее идет ручная работа, потому что программа не все ловит. Слова могут писаться по-разному, тот же «кринж» можно не поймать: слово может быть написано как «кринжовый», «кринжовейший» и так далее. Мы по сути изучаем социальные медиа, а особенно TikTok, потому что именно там молодая аудитория прячется от взрослого мира», — пояснил собеседник «Газеты.Ru».

Во время работы над полученным материалом команда сама встретилась с рядом коммуникационных сложностей, поделился Петряшев.

«Все эти слова — кринж, криповый — мне были непонятны, для меня это не является чем-то обиходным. Особенность молодежи в том, что они любят слова, которые взрослые не очень понимают: это выделяет их в свою касту. Или слово «криповый», которое буквально означает «жутковатый, неуместный». Разбирая происхождение этого слова, выясняется, что оно происходит от английского слова creepy, то есть «немного ужасающий», но это совершенно определенный вид ужаса — ужас от удивления. Новые слова описывают новые явления, новый определенный оттенок впечатлений или эмоций», — сообщил Петряшев.

При этом он отметил, что русский язык развивается ежедневно, и со временем словарь может терять свою актуальность. В планах команды, как сообщил автор идеи, открыть «приемную», в которую можно будет «доложить» о непонятном слове.

«Это нормально, что язык меняется, это говорит только о живости «языка, новые слова не появляются только в новом языке. Вопрос в некой коммуникационной яме между теми, кто знает эти слова и теми, кто их не знает. Абсолютно правильно то, что словарь требует какого-то обновления, дальше мы будем привлекать коллективное мнение тех, кто работает в этих индустриях, может быть, открыть какую-то приемную, в которую можно обратиться с непонятными словами», — заключил Петряшев.

Ранее сообщалось, что лексикографы оксфордского словаря включили в словарь новые неологизмы, связанные с коронавирусом.