В ГД предложили расширить область применения искусственного интеллекта в судах

В Госдуме предложили расширить пилотный проект по использованию искусственного интеллекта в судебной системе на споры, связанные с административными взысканиями за нарушение правил дорожного движения. Соответствующую инициативу озвучил заместитель председателя Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный.

«Безболезненно искусственному интеллекту можно поручить все налоговые споры, а также оспаривание решений органов власти, например, решений государственной экспертизы дорожного движения. Подчеркну, речь идет о небольших суммах и простых спорах, то есть в данном случае мы говорим о налоговых спорах и административных взысканиях за нарушения правил дорожного движения», — сказал депутат «Газете.Ru».

Такой проект может быть рассмотрен в Думе уже осенью, пояснил он.

Ранее, 25 мая, председатель Совета судей РФ Виктор Момотов на пленарном заседании заявил о запуске пилотного проекта по привлечению искусственного интеллекта (ИИ) к вынесению судебных решений по взысканию налоговых задолженностей.