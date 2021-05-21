Илон Маск рассказал, каким он видит будущее через 50 лет

Основатель и генеральный директор компании Tesla Илон Маск взял слово на марафоне «Новое знание», сообщает РИА «Новости».

Перед тем как передать Маску слово, один из участников мероприятия, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, попросил рассказать, каким Илон Маск видит будущее через 50 лет.

«Очень сложно что-либо предполагать. Определенно можно сказать, что следующие 50 лет не будут такими, какими они нам представляются. [Сейчас происходят - прим. Газеты.Ru] фундаментальные изменения в технологиях, искусственном интеллекте, космических полетах, прорывных компьютерных интерфейсах, создании синтетической РНК и ДНК. Это только из самых крупных [прорывов]», — перечислил Маск.

На марафоне «Новое знание» также выступят продюсер Тимур Бекмамбетов, телеведущий Владимир Познер, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, мэр Москвы Сергей Собянин, президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко, один из основателей Apple Стив Возняк и другие.

Мероприятие пройдет в восьми городах России – Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Сочи, Владивостоке, Новосибирске, Калининграде. Оно продлится с 20 по 22 мая.