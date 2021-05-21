Twitter упростил процесс верификации пользователей

Пользователи социальной сети Twitter теперь смогут отправлять запрос на верификацию учетной записи напрямую через специальный инструмент в настройках. Об этом сообщает сайт компании.

Согласно сообщению, все пользователи соцсети в течение следующих нескольких недель начнут видеть новый инструмент для верификации прямо в разделе настроек учетной записи.

«Мы постепенно внедряем его для всех, чтобы гарантировать своевременную обработку заявок» — отмечает компания.

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