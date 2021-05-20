Ирландия подозревает российских хакеров в атаке на службу здравоохранения

close
Русские Хакеры СТОК Русские Хакеры СТОК
Русские Хакеры СТОК
Depositphotos

Национальный центр кибербезопасности Ирландии (NCSC) заявляет, что атаку на исполнительную службу по вопросам здравоохранения страны могла совершить группа хакеров, предположительно расположенная в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает телеканал RTE.

Ранее медицинская служба страны сообщала о хакерской атаке на свои системы. Позднее на сайте Bleeping Computer, который специализируется на новостях в области технологий, появилось сообщение, в котором хакеры потребовали выкуп в $20 млн за более чем 700 гб личных данных. Власти Ирландии отказались выплачивать выкуп.

Отмечается, что власти Ирландии уже связались с Россией. Российский посол в стране Юрий Филатов осудил кибератаку и предложил правительству помощь в расследовании дела.

Ранее сообщалось, оператор крупнейшего в США трубопровода Colonial Pipeline, который подвергся атаке хакеров, заплатил им выкуп в размере $4,4 млн.

8 мая сообщалось, что работа крупнейшего в Соединенных Штатах трубопровода Colonial Pipeline приостановлена из-за кибератаки. Впоследствии власти США объявили режим региональной чрезвычайной ситуации, в стране был зафиксирован рост цен на бензин.