Названы способы защитить свою переписку в Telegram

Для получения доступа к чужим перепискам в мессанджере Telegram злоумышленникам достаточно иметь доступ к коду верификации, предупредила партнер агентства по аналитике социальных медиа Digital Guru Ольга Соколова. Ее слова приводит «Прайм».

Как рассказала эксперт, «подглядеть» код может любой человек, имеющий доступ к телефону своей жертвы. Кроме того, злоумышленники могут сделать дубликат сим-карты или перехватить смс-сообщения с кодом.

Специалист посоветовала пользователям Telegram оперативно реагировать на сообщения с кодами, а также проверять в приложении, с каких устройств выполнен вход в учетную запись, и сразу прерывать подозрительные сессии.

Она напомнила, что владелец аккаунта может принудительно завершить сессию с другого устройства.

«Злоумышленник в течение суток не сможет разлогинить вас таким же методом. Это сделано Telegram как раз для безопасности и защиты от таких случаев», – добавила Соколова.

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