В России составят список опасных информационных ресурсов

В Совете Федерации составят список наиболее опасных для России информационных ресурсов, сообщил глава временной комиссии Совфеда по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства в суверенные дела Андрей Климов. Его слова приводит ТАСС.

По его словам, работу над списком предлагается завершить к сентябрю текущего года.

«Работа на самом деле очень деликатная. Непростая. Мы полагаем, что к сентябрю у нас определенные предложения появятся», — рассказал сенатор.

Кроме того, в ежегодный доклад комиссии планирует включить раздел о деструктивном воздействии иностранных цифровых платформ на внутренние вопросы России.

Ранее официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что Запад сам ускорил начало регулирования интернета, блокируя российский интернет-контент. Она также назвала поведение западных ресурсов «аморальным».