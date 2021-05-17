Названа опасная функция Android

Функция Android Messages, которая позволяет пользователям отправлять друг другу сообщения, может быть опасна из-за отсутствия сквозного шифрования, сообщает Forbes.

Сама Android Messages является стандартной предустановленной программой для смартфонов Samsung, рассказал автор материала, эксперт по информационной безопасности Зак Дофман.

«Если приложение по умолчанию не предлагает сквозное шифрование, это означает, что ваши сообщения могут быть прочитаны», — приводит Дофман заявление представителей WhatsApp.

Уязвимой частью Android Messages эксперт назвал стандарт сообщений RCS. Подобный риск безопасности и приватности переписки, по мнению Дофмана, также существует при использовании SMS, Facebook Messenger и Telegram.

Ранее эксперты назвали опасные функции Android, которые стоит отключить.