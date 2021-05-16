Мошенники придумали новую схему обмана пользователей WhatsApp
Мошенники придумали новую схему обмана пользователей WhatsApp, воспользовавшись изменением правил конфиденциальности мессенджера. Об этом сообщает РИА «Новости».
Отмечается, что злоумышленники рассылают пользователям «письма счастья» с информацией, что для них мессенджер станет платным, если они не выполнят определенные условия. В частности, предлагается переслать полученное письмо 10 контактам, при этом стоимость одного СМС составляет 0,01 евро.
По словам эксперта инжинирингового центра SafeNet Национальной технологической инициативы Игоря Бедерова, цель таких «писем счастья» - массово распространить ложную информацию среди большого числа людей. Это могут быть различные петиции, сообщения о каких-либо делах и даже вирусы, пояснил он.
Новые правила конфиденциальности WhatsApp начнут работать с 15 мая. В частности, в компанию Facebook, которой принадлежит мессенджер, будут передаваться регистрационные данные аккаунта, данные о транзакциях, информация о мобильных устройствах, IP-адрес и другая информация. У тех, кто не принял новое пользовательское соглашение, аккаунт сразу удален не будет, но чтение и отправка сообщений станут недоступны.