Мошенники придумали новую схему обмана пользователей WhatsApp, воспользовавшись изменением правил конфиденциальности мессенджера. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что злоумышленники рассылают пользователям «письма счастья» с информацией, что для них мессенджер станет платным, если они не выполнят определенные условия. В частности, предлагается переслать полученное письмо 10 контактам, при этом стоимость одного СМС составляет 0,01 евро.

По словам эксперта инжинирингового центра SafeNet Национальной технологической инициативы Игоря Бедерова, цель таких «писем счастья» - массово распространить ложную информацию среди большого числа людей. Это могут быть различные петиции, сообщения о каких-либо делах и даже вирусы, пояснил он.

Новые правила конфиденциальности WhatsApp начнут работать с 15 мая. В частности, в компанию Facebook, которой принадлежит мессенджер, будут передаваться регистрационные данные аккаунта, данные о транзакциях, информация о мобильных устройствах, IP-адрес и другая информация. У тех, кто не принял новое пользовательское соглашение, аккаунт сразу удален не будет, но чтение и отправка сообщений станут недоступны.