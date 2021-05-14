В Москве планируется запуск оплаты проезда в метро с помощью лица

Заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов заявил, что способ оплаты проезда с помощью лица (Face Pay) планируется запустить на всех станциях столичного метрополитена до конца 2021 года. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что тестирование системы Face Pay проходит уже несколько месяцев на нескольких станциях московского метро.

По его словам, на сегодняшний день в нем участвуют сотрудники и партнеры сервиса, ставшие участниками тестовых фокус-групп.

«Как именно все происходит. Вы останавливаетесь у бокового правого турникета, обычно он выбирается для тестирования, система вас узнает, за полторы секунды списывает деньги с банковской карты, и вы проходите, не прикасаясь ни к чему, не доставая ни телефон, ни карту, ничего», — подчеркнул он.

Ликсутов добавил, что Face Pay станет удобным сервисом для пассажиров, однако не обязательным.

«Какой способ оплаты они выберут – это их право. Наша задача – дать возможность выбора», — уточнил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта.

Ранее директор по продуктам ID R&D Олег Ковпак сообщил, что использование лица для оплаты является новейшим технологическим трендом, а кейсов с оплатой проезда во всем мире — единицы.