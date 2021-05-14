Касперская назвала исполнителей хакерской атаки на Colonial Pipeline

Президент компании Info Watch Наталья Касперская считает, что в хакерской атаке на компанию Colonial Pipeline могли участвовать хакеры из Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США.

«Как правило, если кибер-атакующий не захочет оставить о себе какую-то информацию, то доподлинно установить его происхождение практически невозможно», — объяснила Касперская

По ее словам, в ЦРУ существует специальная группа хакеров UMBRAGE, в задачи которой входит мимикрирование под другие хакерские группы по всему миру. О существовании такой группы хакеров в ЦРУ рассказывает один из опубликованных на WikiLeaks расследований.

«И там были перечислены страны, под чьи хакерские группы эта UMBRAGE маскируется. Это Россия, Северная Корея, Китай, Иран. И поэтому сказать с уверенностью, что атаку произвела хакерская группа из России, или это не было спровоцировано ими самими там, или это не было сделано из какой-то другой страны - с уверенностью сказать этого нельзя», — пояснила Касперская.

Ранее Colonial Pipeline полностью восстановило работу топливопровода.