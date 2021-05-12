Роскомнадзор предупредил об уязвимости персональных данных пользователей WhatsApp

Роскомнадзор предупредил российских пользователей о недостаточной защите персональных данных мессенджером Whatsapp. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу надзорного ведомства.

«Граждане России должны четко представлять риски, связанные с передачей своих персональных данных зарубежным компаниям. Стандарты безопасности хранения и обработки персональных данных в каждой стране разные. Российское и европейское законодательство по защите персональных данных более строгое, чем в США, в юрисдикции которых действует компания Facebook Inc., владеющая мессенджером WhatsApp», — говорится в сообщении.

Ранее уполномоченный Гамбурга по защите персональных данных и свободе информации Йоханнес Каспар временно запретил WhatsApp собирать данные пользователей мессенджера из-за новой политики конфиденциальности.

По мнению Каспара, попытка компании Facebook принудить пользователей согласиться с новыми обновлениями является незаконной. В связи с этим он обратился к регуляторам в других странах Европы и предложил им ввести аналогичные запреты.