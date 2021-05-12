Telegram могут оштрафовать еще на 16 млн рублей из-за неудаления запрещенного контента

В мировой суд Москвы поступили четыре новых протокола об административном правонарушении в отношении Telegram. Об этом сообщает «Интерфакс».

«В мировой суд Таганского района Москвы поступили четыре протокола об административном правонарушении в отношении Telegram. Дата судебных заседаний пока не назначена», — говорится в сообщении.

Отмечается, что теперь мессенджер могут оштрафовать на сумму до 16 млн рублей.

Ранее мировой судебный участок Таганского района Москвы оштрафовал мессенджер Telegram на сумму в 5 млн рублей за отказ удалить информацию о призывах к несовершеннолетним принять участие в несанкционированных акциях в Москве.

До этого в социальные сети Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, «ВКонтакте», «Одноклассники», мессенджер Telegram и видеохостинг YouTube были направлены протоколы Роскомнадзора об административном правонарушении за вовлечение детей в несанкционированные протестные акции.