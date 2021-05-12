Китай пригрозил Швеции ответом на запрет Huawei

Китай может ввести ограничения против шведской компании Ericsson, если Швеция не отменит запрет на использование оборудование 5G китайской компании Huawei, сообщает Global Times со ссылкой на информированный источник.

Как рассказал источник, в настоящее время у Ericsson есть право участвовать в конкурсе на расширение 5G сетей в Китае, однако это не означает, что шведская компания будет нанята. Собеседник агентства подчеркнул, что для этого Швеции необходимо пересмотреть собственную политику в отношении Huawei.

«Швеция запретила Huawei, в то время как Ericsson планирует продолжать принимать заказы в Кита <...> они по-прежнему хотят, чтобы их собственные компании продолжали есть «пирог» китайского рынка», – добавил источник.

В октябре 2020 года Швеция запретила операторам беспроводной связи использовать оборудование компании Huawei. Кроме того, с 2019 года китайская компания внесена в список угроз национальной безопасности в США.