Трамп считает «абсолютным позором» для США блокировку его аккаунтов в соцсетях

Экс-президент США Дональд Трамп резко раскритиковал блокировку его аккаунтов в социальных сетях компаний Facebook, Twitter и Google. Об этом сказано в заявлении, опубликованном на его официальном сайте.

Политик считает, что такие ограничения этих компаний — «абсолютный позор» и «унижение» для Соединенных Штатов.

Бывший глава Белого дома выразил мнение, что указанные «коррумпированные» соцсети «должны заплатить политическую цену». По его словам, им также больше никогда нельзя позволять «разрушать и превращать в руины» выборный процесс в стране.

5 мая стало известно, что независимый надзорный совет американской корпорации Facebook решил сохранить блокировку учетной записи Трампа.

Ранее бывший президент США Дональд Трамп представил новую платформу для общения, где он сможет взаимодействовать со своими подписчиками.

Платформа называется «Donald J. Trump for President» (Дональда Трампа в президенты). Политик сможет писать сообщения, а также публиковать фото и видео. По словам источника, близкого к платформе, «это всего лишь способ односторонней связи».

Аккаунты Трампа в Twitter, Facebook, YouTube, Instagram, Twitch, Snapchat были заблокированы в январе этого года после штурма Капитолия его сторонниками.