Китайская ракета может упасть на землю в субботу или воскресенье

Потерявшая управление китайская ракета-носитель тяжелого класса «Чанчжэн-5B» может упасть в ближайшие выходные, 8 или 9 мая, в неизвестном месте на Земле, сообщает CNN со ссылкой на представителя Пентагона Майка Ховарда.

По его словам, Космическое командование вооруженных сил США следит за движением ракеты и предполагает, что она войдет в атмосферу приблизительно 8 мая. Указать точное место падения объекта пока невозможно, так как ракета движется слишком быстро. О ее финальной точке назначения станет известно за несколько часов до падения.

Ученый из Астрофизического центра Гарвардского университета Джонатан Макдауэлл рассказал, что скорость ракеты составляет сейчас около 29 000 км/ч. Он так же заверил, что падение «Чанчжэн-5B» не представляет серьезной угрозы.

«Я не думаю, что люди должны принимать меры предосторожности. Риск того, что будет какой-то ущерб или что она врежется в кого-то, довольно мал — нельзя пренебречь, это может случиться — но риск того, что он врежется в вас, невероятно мал. И поэтому я бы не потерял ни секунды сна из-за этого», — объяснил Макдауэлл.

Ранее стало известно, что обломки ракеты «Чанчжэн-5B» могут упасть в густонаселенном районе.