Американка выставила свою свадьбу на продажу в TikTok

В США невеста Маккензи Ньюкомб продала свою свадьбу в Нью-Йорке за 23000$, так как резко решила пожениться в доме бабушки и дедушки в штате Массачусетс. Об этом сообщает NBC News.

«Честно говоря, я не думала, что кто-то захочет мою свадьбу! Я уже некоторое время писала в Твиттере о том, что хочу ее продать, и один из членов моего книжного клуба по имени Линдси на самом деле предложил мне попробовать свои силы в TikTok», — сказала она.

Ньюкомб создала видео, в котором заявила о продаже своей свадьбы в Нью-Йорке за $15000 долларов — на $8000 дешевле по сравнению с ее изначальной стоимостью.

«Свадьба в Бруклине казалась темным облаком над нашими головами. Мы знали, что не хотим ее, но мы не хотели нарушать контракты или причинять вред нашим поставщикам, которые уже страдали из-за пандемии COVID», — сказала Ньюкомб.

В итоге новобрачная пара была удивлена ​​реакцией, полученной на ее пост всего за несколько дней, получив около 12 предложений о покупке.