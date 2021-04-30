Операционная система Windows 10 сможет работать с гарнитурой Apple AirPods

Операционная система Windows 10 сможет работать с наушниками Apple AirPods, сообщается на официальном сайте Microsoft.

Отмечается, что сейчас компьютеры на базе Windows 10 работают только с беспроводными наушниками по двум кодекам (устройствам, выполняющим преобразование данных или сигнала) — SBC и Android AptX. Наушники от Apple функционируют на кодеках AAС, которые ПК на системе Windows 10 не поддерживают.

Сейчас разработчики Microsoft планируют масштабное обновление системы, предполагающее изменения в работе с Bluetooth-гарнитурами. Оно станет доступно в мае 2021 года, и с его помощью AirPods можно будет использовать с компьютерами компании.

Кодек AAC позволяет подсоединять не только наушники Apple, но и другую беспроводную гарнитуру. До этого ее приходилось подключать к компьютеру по кодеку SBC, который обеспечивал менее качественную передачу звука.

Ранее сообщалось, что AirPods 3 появятся на прилавках магазинов раньше, чем это ожидалось, и будут стоить существенно дороже своего предшественника.