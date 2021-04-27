Эксперт рассказал, как скрыться от таргетированной рекламы

В интернете невозможно избежать просмотра навязчивой онлайн-рекламы, но можно скрыть трекинг — инструмент, отслеживающий активность пользователей между несколькими сайтами, рассказал «Газете.Ru» эксперт по защите данных в сети, основатель сервиса 1Blocker, Салават Ханов. По словам Ханова, это позволит ограничить доступ маркетологов и аналитиков к личным данным, которые используются для настройки таргетированной рекламы.

Для этого нужно сбросить идентификатор в настройках телефона. Именно с его помощью рекламодатели анализируют интересы пользователей. В разделе настройки найдите «конфиденциальность», далее «реклама» и «сбросить идентификатор».

Еще один способ — воспользоваться специальными сервисами по блокировке рекламы. Эксперт также объяснил, что трекеры запускаются как скрипты при загрузке веб-страницы. Эти сценарии невидимы, но собирают информацию, включая IP-адрес и поведение пользователей при просмотре.

«Дело в том, что благодаря обновлению App Tracking Transparency в iOS 14.5 разработчикам нельзя отслеживать данные пользователей, если они не разрешат доступ к уникальному рекламному идентификатору устройства. Однако это не гарантирует то, что в фоновом режиме Apple будет блокировать запросы на трекинг данных пользователей», — заявил Ханов.