Apple инвестирует в экономику США $430 млрд в течение пяти лет

Компания Apple собирается вложить $430 млрд в течение пяти лет в экономику США для развития инновационных технологий. Заявление опубликовано на сайте компании.

Таким образом, Apple увеличивает на 20% объем инвестиций по сравнению с предыдущим пакетом, представленным в 2018 году, сказано в заявлении. Большая часть вложений компании в течение пяти лет будет направлена на развитие технологий связи пятого поколения (5G) и разработку новых процессоров. Также компания планирует создать в США около 20 тыс. новых рабочих мест.

«В период возрождения и восстановления Apple наращивает усилия по поддержке в США инноваций и производства за счет инвестиций, которые будут распределены между всеми 50 штатами», — заявил глава компании Тим Кук.

Он подчеркнул, что выделенные Apple средства помогут в разработке передовых технологий с применением среди прочего искусственного интеллекта, а также будут способствовать развитию экологически чистого производства.

Кроме того, руководство компании собирается создать новый офис Apple в штате Северная Каролина. В заявлении сказано и о намерениях компании инвестировать в работу центров обработки данных, а также в создание контента для стримингового сервиса Apple TV+ в 20 штатах.

Ранее Apple представила новый iPhone 12 в фиолетовом цвете.