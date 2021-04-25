Хакеры разместили фейковое сообщение на сайте БелАЭС

Сайт Белорусской атомной электростанции был взломан хакерами, сообщило Министерство энергетики Белоруссии в Telegram-канале.

«Сайт БелАЭС был взломан неизвестными. Кем именно — сейчас выясняют специалисты. Опубликованная в сообщении информация является фейком», — сказано в публикации.

Белорусский портал Tut.by приводит сообщение, которое было размещено на сайте БелАЭС. В нем говорится, что «работа АЭС опасна, трагедия может произойти в любой момент», во время стройки атомной электростанции «происходили аварии и поломки». Также авторы заявляют, что якобы являются работниками АЭС и после публикации текста их «начнет вычислять КГБ». Они отмечают, что специально приурочили публикацию к 35-летней годовщине аварии на Чернобыльской АЭС.

В заключении неизвестные призывают «международное сообщество» оказать давление на президента Белоруссии Александра Лукашенко, чтобы добиться от него закрытия БелАЭС.

Ранее сообщалось о плановой остановки первого энергоблока БедАЭС10 марта. Его работа была возобновлена спустя 5 дней.