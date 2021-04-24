На Украине заблокировали YouTube-каналы ZIK, 112 и NewsOne

На Украине ограничили доступ к YouTube-каналам телеканалов ZIK, «112 Украина» и NewsOne, вещание которых запрещено в стране. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу телеканала «Перший Незалежный».

«YouTube-каналы ZIK, 112 и NewsOne недоступны для просмотра на территории Украины», — рассказали в пресс-службе.

2 февраля президент Украины Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО о применении санкций в отношении украинских телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZiK сроком на пять лет. После его указа каналы прекратили вещание. Сами телеканалы обвинили главу государства в «политической расправе над неугодными СМИ».

Позже журналисты попавших под санкции телеканалов решили создать новый канал «Перший Незалежний», однако спустя час после выхода в эфир сотрудники СМИ заметили, что их отключили от спутника, а затем и от кабельного вещания по требованию СБ Украины. Трансляция продолжилась YouTube.