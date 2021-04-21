В России ученые предложили отправить робота «Марфу» на Луну

Руководитель Института космических исследований РАН, академик Лев Зеленый предложил отправить на Луну робота «Марфу», чтобы проверить безопасность и удобство Лунного взлетно-посадочного комплекса (ЛВПК) для человека. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Мы предлагаем сделать такую робототехническую систему, назвали ее «Марфой» — Мобильная Автономная Робототехническая многоФункциональная Аппаратура», — сказал Зеленый во время общего собрания РАН.

Он уточнил, что «Марфа» должна будет выйти из ЛВПК, собрать образцы грунта и загрузить их в аппарат.

По словам академика, «Марфу» не обязательно возвращать на Землю, поскольку робот выполнит основную задачу — покажет, что человек «может сесть». Зеленый добавил, что вернуть аппарат можно будет с грузом.

Агентство дополняет, что, согласно презентации ученого, «Марфа» предлагается в качестве альтернативы роботу «Федору» и гибриду робота и лунохода. Он должен будет стать полезной нагрузкой сертификационного полета лунного взлетно-посадочного модуля, который запланирован на 2027-2028 годы.

Первый российский антропоморфный робот «Федор» был доставлен на МКС в августе 2019 года на «Союзе МС-14» и в сентябре после проведения экспериментов на том же корабле возвращен на Землю.