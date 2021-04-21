Instagram представил новую функцию

Социальная сеть Instagram представила новую функцию: пользователи смогут скрывать оскорбительные сообщения. Об этом говорится в блоге компании.

Включить функцию можно по желанию. Если пользователь делает это, алгоритм сервиса будет проверять запросы, направляемые в личные сообщения, на оскорбления, негативные или неприличные эмодзи.

«Этот инструмент ориентирован на запросы в личные сообщения, потому что именно здесь люди обычно получают оскорбительные сообщения», — отметили в Instagram.

Функция уже внедряется в нескольких странах, после разработчики расширят ее использование для всех пользователей.

До этого сервис представил еще одно обновление: пользователи социальной сети Instagram смогут скрывать лайки под своими публикациями.

Эта функция уже год работает в семи странах, среди которых Канада и Бразилия. Социальная сеть выяснила, что некоторые пользователи предпочитают сохранять лайки, чтобы видеть популярность своих постов.