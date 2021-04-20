Apple представила новый iPhone 12 в фиолетовом цвете
Милан Зарафи
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Глава Apple Тим Кук на онлайн-мероприятии Spring Loaded представила новый iPhone 12 в фиолетовом цвете.
Смартфон в новом цвете будет доступен для всей линейки моделей iPhone 12. При этом в фиолетовый цвет окрашены не только задняя стеклянная панель, но и алюминиевая рамка.
Другие характеристики у смартфона не изменятся.
Предзаказ на фиолетовый iPhone 12 будет открыт в пятницу, 23 апреля, а в продажу смартфоны поступят с 30 апреля.
В обновленном цвете выйдут iPhone 12 и 12 mini, при этом 12 Pro и 12 Pro Max останутся прежними.
iPhone 12 был представлен на презентации осенью 2020 года.
Ранее сообщалось, что корпорация Apple планирует сократить примерно на 20% производство новых смартфонов iPhone в первой половине текущего года.
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