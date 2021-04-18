Роскосмос планирует создавать сверхлюдей для полетов к звездам

Российская госкорпорация »Роскосмос» планирует начать исследования по применению генной инженерии и клеточных технологий для модификации человеческого организма в целях подготовки полетов в дальний космос, передает ТАСС со ссылкой на исполнительного директора корпорации по перспективным программам и науке Александра Блошенко.

«В будущем для полетов в дальний космос нужно будет применять генные и клеточные технологии, медицинское воздействие на отдельные органы. Роскосмос планирует в 2021 году открыть научно-исследовательские работы, где этот вопрос будет рассмотрен», — заявил Блошенко.

По его словам, к проекту будут привлечены Институт медико-биологических проблем Российской академии наук (РАН), Федеральное медико-биологическое агентств, а также медицинские учреждения Минздрава и РАН.

«Мы хотим в этом году открыть первую работу, чтобы понять, в какую сторону надо акценты ставить, дальше будем делать межотраслевую кооперацию, общаться с Минздравом, Минобрнауки, чтобы они в своих заданиях, грантах, программах ставили эту задачу», — дополнил Блошенко.

Главными врагами человека на пути в глубокий космос остаются радиация, препараты против которой, по словам Блошенко, станут главным направлением работы.

Ранее «Союз МС-17» с космонавтами приземлился в Казахстане.