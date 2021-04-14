Видеоблогер Стас Давыдов продает культовую фразу из «This is хорошо» в качестве NFT-токена

Видеоблогер Стас Давыдов выставил ставшую культовой фразу «И это хорошо» из YouTube-шоу «This is хорошо» на NFT-аукцион. Как сообщил Давыдов «Газете.Ru», приобрести цифровое искусство в виде слогана канала можно за три эфириума (около $7 тыс.).

«Решил присоединиться к урагану безумия, коим сейчас является криптоискусство. Я сам уже очень давно интересуюсь и блокчейном, и NFT в частности, и мне кажется достаточно логичным поучаствовать в этом. А тут покупатель получит реально легендарный токен, с которым связана немалая часть истории развития Рунета», — считает блогер.

Шоу «This is Хорошо» выходило на одноименном YouTube-канале в период с 14 октября 2010 года по 8 июля 2019 года. В рамках блога Стас Давыдов давал свои комментарии к трем смешным интернет-роликам, которые ему присылали зрители, либо он находил самостоятельно. На момент написания публикации у канала насчитывается 5,69 млн подписчиков.