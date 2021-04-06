В Zoom прокомментировали данные о запрете доступа к сервису госучреждениям из РФ

Головной офис компании Zoom Video Communications проводит проверку после появления в средствах массовой информации данных о приостановке продажи сервиса видео-конференции российским государственным учреждениям. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

«Похоже, что [эти сведения] основываются на сообщении от одного из агентств, занимающихся продажами на партнерской основе», – рассказали в пресс-службе.

Там добавили, что в настоящее время информация уточняется, делать окончательные выводы можно будет только после завершения внутренней проверки.

Ранее издание «Коммерсантъ» сообщило, что Zoom запретила своим дистрибьюторам продавать доступ к сервису онлайн-конференций российским государственным учреждениям и компаниям. Издание ссылается на письмо дистрибьютора Zoom в России и СНГ «РайтКонф» партнерам от 31 марта.

Подлинность письма подтвердил генеральный директор «РайтКонф» Андрей Петренко. По его словам, запрет распространяется на госучреждения не только в России, но и в странах СНГ.