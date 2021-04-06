Zoom запретил госучреждениям России доступ к сервису

Компания Zoom Video Communications Inc. запретила своим дистрибьюторам продавать доступ к сервису онлайн-конференций российским государственным учреждениям и компаниям, сообщает издание «Коммерсантъ».

Издание ссылается на письмо дестрибьютера Zoom в России и СНГ «РайтКонф» партнерам от 31 марта.

Подлинность письма подтвердил генеральный директор «РайтКонф» Андрей Петренко. По его словам, запрет распространяется на госучреждения не только в России, но и в странах Содружества независимых государств (СНГ).

«Сейчас мы уточняем детали дальнейшей работы, не исключаю, что компания сделает отдельный продукт для госсектора», – рассказал гендиректор.

Он добавил, что работа по уже заключенным контрактам будет продолжаться. Zoom Video Communications Inc. на запрос издания не ответила.

Ранее сообщалось, что Zoom планирует запустить мессенджер, календарь и электронную почту. Таким образом компания хочет укрепиться на рынке и не потерять свою актуальность после окончания пандемии.