Роскомнадзор решил не блокировать Twitter до 15 мая

Роскомнадзор принял решение не блокировать полностью работу социальной сети Twitter на территории России, при этом меры по ограничению трафика соцсети будут продлены до 15 мая. Об этом сообщается на сайте службы.

Отмечается, что соответствующее решение принято в связи с тем, что Twitter изменил принципы и скорости работы собственной службы модерации на территории России и удалил в связи с этим существенную часть запрещенного контента, в том числе материалы с детской порнографией.

Уточняется, что администрация соцсети увеличила скорость удаления запрещенных материалов. Из 650 появившихся новых ссылок на запрещенный контент было удалено порядка 580. Среднее время удаления составило 81 час.

В соответствии с законодательством России на удаление запрещенной информации соцсетям дается 24 часа с момента получения уведомления.

В Роскомнадзоре отметили, что продолжат взаимодействие с администрацией Twitter для полного и скорейшего удаления соцсетью всей запрещенной информации.

Ранее сообщалось, что компания Twitter была оштрафована по третьему протоколу о неудалении противоправной информации на сумму в размере 2,4 млн руб., общая сумма штрафов достигла 8,9 млн руб.

Роскомнадзор с 10 марта принял решение замедлить работу Twitter, уточнив, что ограничения будут действовать до удаления всего запрещенного контента. Также ведомство направило в суд три протокола в отношении соцсети за неоднократное игнорирование требований об удалении противоправной информации.

16 марта Роскомнадзор пригрозил заблокировать соцсеть в России через месяц, если не будет удалена запрещенная информация.

23 марта стало известно, что соцсеть Twitter начала удалять запрещенный в России контент.