Личные данные более 500 млн пользователей Facebook попали в сеть

Личные данные и номера телефонов более 500 млн пользователей социальной сети Facebook были опубликованы на хакерском форуме, сообщает издание Business Insider.

«Раскрытые данные включают личную информацию более 533 млн пользователей Facebook из 106 стран», – указано в сообщении.

В частности, в открытый доступ попали данные более 32 млн пользователей из США, 11 млн британцев и 6 млн жителей Индии. Кроме того, в базе опубликованы данные почти 10 млн пользователей из России. Скриншоты опубликовал технический директор фирмы Hudson Rock Алон Гал на своей странице в Twitter.

На форуме были опубликованы номера телефонов, идентификаторы Facebook, полные имена пользователей, их места и даты рождения, а также биографические данные и в некоторых случаях адреса электронной почты.

На данный момент в Facebook не прокомментировали данные об утечке.

В январе текущего года Алон Гал сообщал, что обнаружил Telegram-бот, торгующий персональными данными пользователей Facebook. По данным эксперта, база данных появилась в результате уязвимости системы, которая была устранена еще в 2019 году.