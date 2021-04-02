Twitter получил три штрафа на общую сумму в 8,9 млн рублей

Компания Twitter была оштрафована по третьему протоколу о неудалении противоправной информации на сумму в размере 2,4 млн руб., общая сумма штрафов достигла 8,9 млн руб. Такое решение принял мировой судебный участок №422 Таганского района Москвы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу этого суда.

Отмечается, что поводом для данного штрафа также стало нарушение порядка ограничения доступа к информации, доступ к которой подлежит ограничению по закону.

Как передает «Интерфакс», во всех трех случаях штрафы были получены компанией из-за того, что она отказывалась удалить информацию с призывами к несовершеннолетним принять участие в несанкционированной акции в конце января.

В пятницу, 2 апреля, стало известно, что организация была оштрафована за такое же нарушение на 3,2 млн руб. и 3,3 млн руб.

Роскомнадзор с 10 марта принял решение замедлить работу Twitter, уточнив, что ограничения будут действовать до удаления всего запрещенного контента. Также ведомство направило в суд три протокола в отношении соцсети за неоднократное игнорирование требований об удалении противоправной информации.

16 марта Роскомнадзор пригрозил заблокировать соцсеть в России через месяц, если не будет удалена запрещенная информация.

23 марта стало известно, что соцсеть Twitter начала удалять запрещенный в России контент.