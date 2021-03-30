Корабль Илона Маска опять взорвался при посадке

Прототип космического корабля Starship разработки компании SpaceX американского мультимиллиардера Илона Маска взорвался при посадке, сообщает телеканал CNBC.

Одиннадцатый испытательный прототип Starship SN11 был запущен с полигона компании SpaceX в Бока-Чика на юго-востоке штата Техас. Корабль планово достиг высоты в 10 км, отключил двигатели, совершил аэродинамическое торможение, включение двигателей для посадки, но за минуту до приземления аппарат перестал отвечать на команды.

«Что-то серьезное произошло вскоре после начала посадки. Сегодня мы выясним, что это было, как только мы сможем изучить обломки», — заявил Илон Маск в своем Twitter.

Космический корабль Starship разрабатывается для выполнения полетов космонавтов и доставки грузов на Луну и Марс.

Ранее десятый прототип Starship взорвался через несколько минут после посадки. В тот раз испытательный аппарат впервые сумел совершить мягкую посадку.