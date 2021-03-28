Австралийский телеканал подвергся хакерской атаке

Австралийский телеканал Channel Nine прервал трансляцию прямого эфира из-за хакерской атаки. Об этом говорится в сообщении в Twitter телеканала.

«Кибератака на наши системы сегодня нарушила прямую трансляцию, однако мы запустили некоторые процессы для обеспечения того, что мы сможем вернуться к нормальной сетке вещания», — говорится в сообщении.

При этом портал TV Blackbox со ссылкой на экспертов по безопасности сообщил, что «из-за уровня сложности взлома атака, скорее всего, была проведена из России».

Эксперты подчеркнули, что предполагаемые хакеры хотели помешать трансляции в понедельник программы Under Investigation, которая будет посвящена России.

Ранее глава киберкомандования США Пол Накасоне обвинил Россию в том, что она проводит «мощные кампании влияния» в социальных сетях, а также занимается шпионской деятельности в киберпространстве.